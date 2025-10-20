Том Аспиналл — Сириль Ган: когда бой, дата и время боя, где смотреть

25 октября в Абу-Даби (ОАЭ) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 321. В главном бою чемпион организации в тяжёлом весе (до 120 кг) британец Том Аспиналл встретится с французом Сирилем Ганом.

Прямую трансляцию шоу можно будет посмотреть на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч Боец». Также просмотр будет доступен на платформе UFC Fight Pass. Ориентировочное начало главного карда — в 21:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

В своём последнем бою, состоявшемся на UFC 304 в июле 2024 года, Аспиналл нокаутировал в реванше американца Кёртиса Блэйдса. Ган на UFC 310 в декабре победил раздельным судейским решением россиянина Александра Волкова.