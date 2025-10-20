Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Том Аспиналл — Сириль Ган: когда бой, дата и время боя, где смотреть

Том Аспиналл — Сириль Ган: когда бой, дата и время боя, где смотреть
Комментарии

25 октября в Абу-Даби (ОАЭ) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 321. В главном бою чемпион организации в тяжёлом весе (до 120 кг) британец Том Аспиналл встретится с французом Сирилем Ганом.

UFC 2025. UFC 321, Абу-Даби, ОАЭ
Том Аспиналл — Сириль Ган
25 октября 2025, суббота. 22:00 МСК
Том Аспиналл
Не началось
Сириль Ган

Прямую трансляцию шоу можно будет посмотреть на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч Боец». Также просмотр будет доступен на платформе UFC Fight Pass. Ориентировочное начало главного карда — в 21:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Материалы по теме
UFC 321: российский десант в Абу-Даби, титульник Аспиналла и Гана. LIVE
Live
UFC 321: российский десант в Абу-Даби, титульник Аспиналла и Гана. LIVE

В своём последнем бою, состоявшемся на UFC 304 в июле 2024 года, Аспиналл нокаутировал в реванше американца Кёртиса Блэйдса. Ган на UFC 310 в декабре победил раздельным судейским решением россиянина Александра Волкова.

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android