Де Риддер получил множественные травмы в бою с Алленом на UFC Fight Night 262
Боец среднего веса (до 84 кг) UFC нидерландец Ренье де Риддер прокомментировал поражение в поединке с американцем Бренданом Алленом, состоявшемся на турнире UFC Fight Night 262 в Ванкувере (Канада).
Напомним, де Риддер уступил техническим нокаутом (отказ от продолжения боя) в четвёртом раунде.
UFC 2025. UFC Fight Night 262, Ванкувер, Канада
Ренье де Риддер — Брендан Аллен (W)
19 октября 2025, воскресенье. 04:30 МСК
Ренье де Риддер
Окончено
TKO
Брендан Аллен
«Всё ещё раздражён поражением. Норовирус раздавил меня в неделю боя, за день [до боя] получил серьёзную травму позвоночника, сломал руку в первом раунде и травмировал шею во втором. Но отдал все силы», — написал де Риддер в социальной сети X (ранее Twitter).
