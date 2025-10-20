Скидки
Де Риддер получил множественные травмы в бою с Алленом на UFC Fight Night 262

Комментарии

Боец среднего веса (до 84 кг) UFC нидерландец Ренье де Риддер прокомментировал поражение в поединке с американцем Бренданом Алленом, состоявшемся на турнире UFC Fight Night 262 в Ванкувере (Канада).

Напомним, де Риддер уступил техническим нокаутом (отказ от продолжения боя) в четвёртом раунде.

UFC 2025. UFC Fight Night 262, Ванкувер, Канада
Ренье де Риддер — Брендан Аллен (W)
19 октября 2025, воскресенье. 04:30 МСК
Ренье де Риддер
Окончено
TKO
Брендан Аллен

«Всё ещё раздражён поражением. Норовирус раздавил меня в неделю боя, за день [до боя] получил серьёзную травму позвоночника, сломал руку в первом раунде и травмировал шею во втором. Но отдал все силы», — написал де Риддер в социальной сети X (ранее Twitter).

Комментарии
