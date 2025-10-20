Де Риддер получил множественные травмы в бою с Алленом на UFC Fight Night 262

Боец среднего веса (до 84 кг) UFC нидерландец Ренье де Риддер прокомментировал поражение в поединке с американцем Бренданом Алленом, состоявшемся на турнире UFC Fight Night 262 в Ванкувере (Канада).

Напомним, де Риддер уступил техническим нокаутом (отказ от продолжения боя) в четвёртом раунде.

«Всё ещё раздражён поражением. Норовирус раздавил меня в неделю боя, за день [до боя] получил серьёзную травму позвоночника, сломал руку в первом раунде и травмировал шею во втором. Но отдал все силы», — написал де Риддер в социальной сети X (ранее Twitter).

