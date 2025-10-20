Скидки
Александра Емельяненко выписали из больницы

Звёздный российский боец Александр Емельяненко сообщил, что успешно завершил курс лечения.

«Меня выписали из медицинского центра при МГУ! Спасибо вам большое, доктора, за всё, что вы делаете!» — написал Емельяненко в социальных сетях.

Александру Емельяненко 44 года. В своём последнем бою по правилам MMA, состоявшемся на турнире NFL 2 в декабре, россиянин проиграл техническим нокаутом соотечественнику Алексею Гончарову. Всего на его счету в MMA 29 побед и девять поражений.

Ранее Емельяненко признал, что имеет диагноз «запойный тип алкоголизма».

Комментарии
