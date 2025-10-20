Скидки
Василий Пельмень Камоцкий — Макини Биг Мак Ману: дата и время боя, где будет проходить, во сколько начало, где смотреть

Василий «Пельмень» Камоцкий — Макини «Биг Мак» Ману: где пройдёт бой, во сколько начало
24 октября в Дубае (ОАЭ) пройдёт турнир по пощёчинам Power Slap 16. В рамках вечера 35-летний российский тяжеловес Василий «Пельмень» Камоцкий встретится с непобеждённым в этой лиге американцем Макини Ману с интересным прозвищем «Биг Мак». Начало встречи запланировано на 19:00 мск.

Прочие бои 2025. Power Slap 16
Василий «Пельмень» Камоцкий — Макини «Биг Мак» Ману
24 октября 2025, пятница. 19:00 МСК
Василий «Пельмень» Камоцкий
Не началось
Макини «Биг Мак» Ману

Напомним, в июне Камоцкий утратил чемпионский титул в супертяжёлом весе, которым он владел с января 2025 года, проиграв в рамках Power Slap 13 американцу Дэйну «Гавайскому Хитману» Вирнсу решением судей большинством голосов.

Макини «Биг Мак» Ману все свои победы добыл нокаутом. В своём последнем поединке он победил Дуэйна Креспо в третьем раунде.

Лига пощёчин Power Slap — детище главы UFC Даны Уайта. Ранее американец даже утверждал, что однажды Power Slap станет популярнее самого престижного промоушена смешанных единоборств.

