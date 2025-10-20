Скидки
Хабиб прояснил, когда отправится в США на бой Махачева с Делла Маддаленой на UFC 322

Прославленный российский боец смешанных единоборств бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, где прокомментировал недавнее сообщение товарища Ислама Махачева. Ранее тот заявил, что завершил второй этап подготовки к поединку с австралийцем Джеком Делла Маддаленой.

«Уже в Штатах, после боя Умара [Нурмагомедова], присоединимся тоже», — написал Хабиб.

Напомним, поединок между Махачевым и Делла Маддаленой состоится 16 ноября на турнире UFC 322 в Нью-Йорке (США). Умар Нурмагомедов в следующем бою сразится с американцем Марио Баутистой. Спортсмены встретятся 25 октября в Абу-Даби (ОАЭ).

Почему Махачев пошёл за вторым поясом UFC:

