«Теперь у меня есть ради кого драться». Белал Мухаммад — о рождении дочери

Бывший чемпион UFC в полусреднем весе Белал Мухаммад рассказал, как изменилось его восприятие жизни после рождения дочери.

«Это меняет жизнь. До этого местом, которое делает меня счастливым, был спортзал. Теперь же знаю, ради чего я туда хожу.

Раньше я просто хотел доказать всем, что они неправы, и победить. Теперь у меня есть ради кого драться. Я дерусь за её будущее», — сказал Мухаммад в подкасте No Scripts.

В своём последнем бою Мухаммад на UFC 315 в мае проиграл единогласным решением австралийцу Джеку Делла Маддалене, лишившись чемпионского титула. Свой следующий поединок Белал проведёт с шестым номером рейтинга UFC в категории до 77 кг ирландским бойцом Ианом Гарри 22 ноября в Катаре.