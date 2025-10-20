Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Назван следующий соперник чемпиона UFC Илии Топурии и дата боя – источник

Назван следующий соперник чемпиона UFC Илии Топурии и дата боя – источник
Комментарии

Чемпион UFC в лёгком весе Илия Топурия в следующем поединке сразится с британцем Пэдди Пимблеттом, занимающим шестую позицию в дивизионе. Об этом на своей странице в социальных сетях рассказал журналист Альваро Кольменеро. По его сведениям, спортсмены сразятся в январе следующего года на турнире UFC 324.

Ожидается, что UFC 324 станет первым номерным турниром промоушена в рамках нового партнёрства с Paramount+. Предполагается, что выбор в пользу Пимблетта был сделан, чтобы привлечь внимание большего количества болельщиков к спортивному мероприятию.

На счету Топурии 17 побед в 17 поединках. В активе Пимблетта 26 поединков, в которых он добыл 23 победы и потерпел три поражения.

Материалы по теме
Легенда или везунчик? Тотальный разбор карьеры Илии Топурии
Легенда или везунчик? Тотальный разбор карьеры Илии Топурии

Илия Топурия отдыхает, катаясь на багги:

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android