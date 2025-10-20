Назван следующий соперник чемпиона UFC Илии Топурии и дата боя – источник

Чемпион UFC в лёгком весе Илия Топурия в следующем поединке сразится с британцем Пэдди Пимблеттом, занимающим шестую позицию в дивизионе. Об этом на своей странице в социальных сетях рассказал журналист Альваро Кольменеро. По его сведениям, спортсмены сразятся в январе следующего года на турнире UFC 324.

Ожидается, что UFC 324 станет первым номерным турниром промоушена в рамках нового партнёрства с Paramount+. Предполагается, что выбор в пользу Пимблетта был сделан, чтобы привлечь внимание большего количества болельщиков к спортивному мероприятию.

На счету Топурии 17 побед в 17 поединках. В активе Пимблетта 26 поединков, в которых он добыл 23 победы и потерпел три поражения.

Илия Топурия отдыхает, катаясь на багги: