«Translated нужен, да?» Василий «Пельмень» Камоцкий шутит перед боем на Power Slap

24 октября в Дубае (ОАЭ) состоится турнир по пощёчинам Power Slap 16. В рамках спортивного мероприятия схватку проведёт 35-летний российский тяжеловес Василий «Пельмень» Камоцкий. Спортсмен сразится с непобеждённым в этой лиге американцем Макини Ману с прозвищем «Биг Мак». В преддверии боя промоушен показал забавное видео с Василием.

«Translated нужен, да? Translated вообще никак», — говорит Василий в видео, параллельно подписывая афиши.

Права на видео принадлежат PowerSlap. Посмотреть видео можно в телеграм-канале Power Slap.

Напомним, в июне этого года Камоцкий потерял чемпионский титул в супертяжёлом весе, которым владел с января 2025-го. Россиянин уступил представителю США Дэйну «Гавайскому Хитману» Вирнсу решением судей на турнире Power Slap 13.