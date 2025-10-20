Умар Нурмагомедов обратился к болельщикам перед боем с Марио Баутистой на UFC 321

Российский боец смешанных единоборств Умар Нурмагомедов призвал болельщиков найти время, чтобы посмотреть его бой с американцем Марио Баутистой на UFC 321, который пройдёт 25 октября в Абу-Даби (ОАЭ).

«Считаю, что болельщикам стоит посмотреть этот бой, потому что два высококлассных ударника определят, кто из них лучше, и они увидят камбэк Нурмагомедовых», — приводит слова Умара TMZ Sports.

Напомним, ранее Умар утверждал, что ему достаточно провести один бой, чтобы получить шанс на титульный поединок.

В общей сложности Нурмагомедов к настоящему моменту провёл 19 поединков в смешанных единоборствах, в которых одержал 18 побед и потерпел одно поражение. На счету Баутисты 18 боёв, где он добыл 16 побед и потерпел два поражения.