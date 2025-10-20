Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Не жалел себя сегодня». Хабиб Нурмагомедов показал штангу со множеством блинов

«Не жалел себя сегодня». Хабиб Нурмагомедов показал штангу со множеством блинов
Комментарии

Именитый российский боец смешанных единоборств (ММА) бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, где поделился с подписчиками свежей фотографией. Россиянин показал штангу с большим количеством блинов.

«Не жалел себя сегодня», — подписал фото Нурмагомедов.

Фото: Из личного архива Хабиба Нурмагомедова

Нурмагомедов за время карьеры в смешанных единоборствах провёл 29 боёв, одержав в них 29 побед. 13 побед были одержаны в UFC. Последним его поединком стало противостояние с американцем Джастином Гэтжи. Их бой прошёл в октябре 2020 года на турнире UFC 254. Россиянин одержал победу, применив удушающий приём «треугольник» во втором раунде.

Материалы по теме
Хабиб прояснил, когда отправится в США на бой Махачева с Делла Маддаленой на UFC 322
Материалы по теме
Хабиб Нурмагомедов сфотографировался с юным фанатом «Барселоны». Видео
Истории
Хабиб Нурмагомедов сфотографировался с юным фанатом «Барселоны». Видео

Хабиб Нурмагомедов провёл занятие по грэпплингу в США:

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android