Тренер Ислама Махачева назвал слабое место чемпиона UFC Илии Топурии

Хавьер Мендес, основатель зала AKA и тренер россиянина Ислама Махачева, поделился мнением о слабой стороне чемпиона UFC в лёгком весе Илии Топурии.

«Илия – почти идеальный боец, но не совсем. У него лучший бокс, так что не стоит с ним боксировать. Но в его технике ударов ногами есть пробелы. С ним нужно работать в этом ключе. Муай-тай может быть эффективным инструментом против Топурии», — сказал Мендес на канале Know Time в YouTube.

В общей сложности Топурия к данному моменту в смешанных единоборствах провёл 17 поединков, в которых одержал 17 побед (семь раз спортсмен побеждал нокаутом).

Илия Топурия отдыхает, катаясь на багги:

