«Он самый сумасшедший тренер». Мухаммад — о том, как Хабиб готовит брата Умара к UFC 321

«Он самый сумасшедший тренер». Мухаммад — о том, как Хабиб готовит брата Умара к UFC 321
Бывший чемпион UFC в полусреднем весе Белал Мухаммад заявил, что экс-чемпион промоушена в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов старается довести своего двоюродного брата Умара Нурмагомедова до предела его возможностей в преддверии боя последнего с американцем Марио Баутистой на UFC 321, который пройдёт 25 октября в Абу-Даби (ОАЭ).

«Умар весь тренировочный лагерь провёл под руководством Хабиба. Хабиб — самый сумасшедший тренер. Он будет давить на него сильнее, чем когда-либо, особенно после его первого поражения», — сказал Мухаммад в подкасте No Scripts.

В общей сложности Умар Нурмагомедов к настоящему моменту провёл 19 поединков в смешанных единоборствах, в которых одержал 18 побед и потерпел одно поражение.

