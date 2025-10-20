Скидки
Бокс/ММА

Мухаммад объяснил, почему Махачев должен победить Делла Маддалену на UFC 322

Мухаммад объяснил, почему Махачев должен победить Делла Маддалену на UFC 322
Бывший чемпион UFC в полусреднем весе Белал Мухаммад поделился мнением о предстоящем поединке между россиянином Исламом Махачевым и австралийцем Джеком Делла Маддаленой. Спортсмены сразятся 16 ноября на турнире UFC 322 в Нью-Йорке (США).

UFC 2025. UFC 322, Нью-Йорк, США
Джек Делла Маддалена — Ислам Махачев
16 ноября 2025, воскресенье. 07:00 МСК
Джек Делла Маддалена
Не началось
Ислам Махачев

«Полагаю, Ислам Махачев сможет закончить бой на земле. Мы видели это на примере Дрикуса дю Плесси: если никогда не сталкивался с дагестанскими борцами, то и не захочешь, чтобы первый опыт в клетке был именно с ними. У Ислама Махачева другой стиль борьбы. Джек Делла Маддалена совершает много ошибок в партере», — сказал Мухаммад в подкасте No Scripts, фрагмент которого доступен на странице Red Corner MMA в социальных сетях.

Почему Махачев пошёл за вторым поясом UFC:

