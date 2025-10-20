Хирн оценил вероятность, что следующий бой Джошуа состоится до конца 2025 года

Промоутер Эдди Хирн ответил на вопрос относительно сроков следующего поединка своего клиента экс-чемпиона мира в супертяжёлом весе Энтони Джошуа.

«Есть шанс, что он выйдет в ринг ещё в этом году. Хотя, пожалуй, это маловероятно. Он готов драться и уже находится в тренировочном лагере. Мы не собираемся организовывать для него главное событие турнира. Если он захочет провести бой более низкого уровня, это возможно.

Каждый его бой обычно проходит на полном стадионе. Но часть Энтони говорит: «Просто хочу выйти и показать себя в ринге». Деньги нам не нужны, важнее подготовка. Если этот бой поможет нам лучше подготовиться к февралю и приблизит к возможности встретиться с Тайсоном Фьюри, мы готовы», — приводит слова Хирна talkSPORT со ссылкой на iFL TV.

