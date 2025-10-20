Гэтжи раскрыл, что сказал Хабибу после боя, когда россиянин объявил о завершении карьеры

Американский боец смешанных единоборств (ММА) Джастин Гэтжи вспомнил о моменте, когда он стал свидетелем ухода из спорта россиянина Хабиба Нурмагомедова. Это случилось после их очного поединка в октябре 2020 года. Хабиб победил, применив удушающий приём «треугольник» во втором раунде. После боя россиянин объявил о завершении карьеры.

«Я тогда только проиграл бой, так что был очень расстроен… Но когда увидел Хабиба в таком состоянии, как будто отложил свои эмоции в сторону. Подошёл к нему и сказал: «Думаю, ты сделал своего отца очень счастливым. Я бы испытывал гордость», — сказал Гэтжи на видео на своей странице в социальных сетях.