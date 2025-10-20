Скидки
Гэтжи — о последнем бое Хабиба: ни один человек на земле не смог бы победить его в ту ночь

Гэтжи — о последнем бое Хабиба: ни один человек на земле не смог бы победить его в ту ночь
Американский боец смешанных единоборств (ММА) Джастин Гэтжи вспомнил свой поединок с россиянином Хабибом Нурмагомедовым, который состоляся в октябре 2020 года. Хабиб тогда победил, применив удушающий приём «треугольник» во втором раунде, а после боя объявил о завершении карьеры.

«Ни один человек на земле не смог бы победить Хабиба в ту ночь, он сражался за что-то гораздо большее», — написал Гэтжи на своей странице в социальных сетях.

За время карьеры в смешанных единоборствах россиянин провёл 29 боёв, одержав в них 29 побед. 13 побед были одержаны в промоушене Даны Уайта. Глава лиги не раз пробовал уговорить Нурмагомедова возобновить карьеру, но Хабиб заявлял, что решение уйти окончательное.

Гэтжи раскрыл, что сказал Хабибу после боя, когда россиянин объявил о завершении карьеры
