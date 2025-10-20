Том Аспиналл рассказал, почему Александр Волков занизил свой рост для UFC

Чемпион UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) американец Том Аспиналл ответил на вопрос по поводу россиянина Александра Волкова.

«Насколько Волков стал лучше с момента нашего боя? Он действительно выглядит здорово. Я прекрасно понимал, насколько тот хорош, когда выходил на бой с ним. Уже тогда осознавал, что он хорош. Это самый высокий боец в UFC. Написано, что он под два метра, но это не так. Александр выше на шесть—семь сантиметров. Его менеджер сказал мне, что Волков не хотел, чтобы все думали, что он какой-то фрик. Два метра десять сантиметров – это очень много», — сказал Аспиналл на канале TNT Fight Sports в YouTube.

Тернистый путь Волкова к титульнику UFC: