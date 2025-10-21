Скидки
Руффи: у Перейры была сломана голень в первом бою с Анкалаевым

Руффи: у Перейры была сломана голень в первом бою с Анкалаевым
Бразильский боец смешанных единоборств (ММА) Маурисио Руффи рассказал, что у его соотечественника Алекса Перейры была сломана голень в первом поединке с россиянином Магомедом Анкалаевым.

«Теперь, когда всё позади, могу сказать следующее: у Алекса была сломана голень в первом бою. Он едва мог наступать на ногу, но всё равно вышел и сражался. В тот раз он проиграл, но затем вернулся в реванше и показал, что его уровень действительно другой», — приводит слова Руффи портал Championship Rounds в социальных сетях со ссылкой на его выступление на канале Laerte Viana na área — MMA в YouTube.

Напомним, первый поединок между Анкалаевым и Перейрой состоялся на UFC 313 в марте этого года. Магомед победил единогласным решением судей. В реванше, который прошёл в октябре 2025-го, техническим нокаутом победил бразилец.

Как случилось падение Анкалаева и кто в этом виноват?
Как случилось падение Анкалаева и кто в этом виноват?
