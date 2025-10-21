Чемпион UFC Том Аспиналл назвал условие для реванша с Александром Волковым

Чемпион UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) американец Том Аспиналл поделился мнением о потенциальном реванше с россиянином Александром Волковым, который в настоящий момент занимает вторую позицию в дивизионе.

«Для меня это [первый бой с Волковым] стало большим опытом. Он достиг всего, кроме победы в титульном поединке в UFC. Полагаю, если он одержит победу в своём бою, а я – в своём, тогда мы сможем провести реванш. Думаю, да, победитель с победителем», — сказал Аспиналл на канале TNT Fight Sports в YouTube.

Волков и Аспиналл встречались в 2022 году. Тогда Том победил в первом раунде, вынудив соперника сдаться.

Напомним, Александр и Том примут участие в предстоящем турнире UFC 321, который пройдёт 25 октября в Абу-Даби (ОАЭ). Британец сразится с Сирилем Ганом, а россиянин – с бразильцем Жаилтоном Алмейдой.

Тернистый путь Волкова к титульнику UFC: