Джермелл Чарло заявил о готовности провести бой с Теренсом Кроуфордом

Бывший абсолютный чемпион мира в первом среднем весе (до 69,9 кг) американец Джермелл Чарло заявил о готовности провести поединок с непобеждённым соотечественником Теренсом Кроуфордом.

«Для меня было бы честью выйти на ринг с ним. Оказаться в ринге с Кроуфордом… Это было бы потрясающе. Я бы дал ему лучший бой», – сказал Чарло в социальных сетях.

Напомним, Чарло не выступал с сентября 2023 года, когда проиграл единогласным судейским решением мексиканцу Саулю Альваресу. Кроуфорд встретился с Альваресом в сентябре 2025-го, победив единогласным решением.

