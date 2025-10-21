Аспиналл: Гану будет тяжело избегать удара 25 минут

Чемпион UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) британец Том Аспиналл высказался о предстоящем поединке с французом Сирилем Ганом, который состоится 25 октября на турнире UFC 321 в Абу-Даби (ОАЭ).

«Если вы – человек и я ударю вас со всей силы по лицу, вам конец. Это касается и Сириля Гана. Будет тяжело избежать удара в течение 25 минут», – сказал Аспиналл в интервью пресс-службе UFC.

В своём последнем бою, состоявшемся на UFC 304 в июле 2024 года, Аспиналл нокаутировал в реванше американца Кёртиса Блэйдса. Ган на UFC 310 в декабре победил раздельным судейским решением россиянина Александра Волкова.

Подготовка Тома Аспиналла к поединку с Сирилем Ганом