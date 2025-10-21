Камил Гаджиев: Вадим Немков точно дрался бы за титул в UFC

Известный российский промоутер Камил Гаджиев высказался о несостоявшихся переговорах между соотечественником Вадимом Немковым и UFC.

«Говорить, что Немков стал бы чемпионом при нынешней конкуренции… Ну, он точно дрался бы за титул. Выиграл бы у Перейры или нет, никто не знает.

UFC же говорят: «Нам российский чемпион не нужен. Хотите 20 тысяч долларов условно – вот, деритесь». Конечно, они знают, что Вадик откажется. Чувство недосказанности есть в карьере крутого бойца, если он не был чемпионом UFC», — сказал Гаджиев на своём YouTube-канале.

