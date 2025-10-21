Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Американский тренер назвал боксёра, способного победить Джарона Энниса — это россиянин

Американский тренер назвал боксёра, способного победить Джарона Энниса — это россиянин
Комментарии

Американский тренер Стивен Эдвардс считает, что чемпион IBF в первом среднем весе (до 69,9 кг) россиянин Бахрам Муртазалиев способен победить восходящую американскую звезду Джарона Энниса.

«Бахрам особенно для Энниса, потому что умеет бить навстречу. Он здорово контратакует, а Эннис иногда увлекается атакой. Джарон показал, что способен держать удар, но точный удар сбивает с ног любого.

У Бахрама мощный левый хук, он быстро бьёт одиночные удары. Серии у него получаются хуже. Посмотрите бой с Тимом Цзю, Бахрам очень быстр», — сказал Эдвардс в интервью YouTube-каналу MillCity Boxing.

Материалы по теме
Бахрам Муртазалиев отреагировал на дебют Джарона Энниса в его дивизионе

Муртазалиев показал кадры с подготовки к бою с Цзю

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android