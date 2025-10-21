Американский тренер назвал боксёра, способного победить Джарона Энниса — это россиянин

Американский тренер Стивен Эдвардс считает, что чемпион IBF в первом среднем весе (до 69,9 кг) россиянин Бахрам Муртазалиев способен победить восходящую американскую звезду Джарона Энниса.

«Бахрам особенно для Энниса, потому что умеет бить навстречу. Он здорово контратакует, а Эннис иногда увлекается атакой. Джарон показал, что способен держать удар, но точный удар сбивает с ног любого.

У Бахрама мощный левый хук, он быстро бьёт одиночные удары. Серии у него получаются хуже. Посмотрите бой с Тимом Цзю, Бахрам очень быстр», — сказал Эдвардс в интервью YouTube-каналу MillCity Boxing.

Материалы по теме Бахрам Муртазалиев отреагировал на дебют Джарона Энниса в его дивизионе

Муртазалиев показал кадры с подготовки к бою с Цзю