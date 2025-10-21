«Боксёрам больше не нужен титул». Промоутер Муртазалиева объяснила простой россиянина

Кэти Дува, промоутер чемпиона IBF в первом среднем весе (до 69,9 кг) Бахрама Муртазалиева, считает, что простой россиянина, не выступавшего уже больше года, отчасти связан с новой тенденцией в профессиональном боксе.

«Боксёрам больше не нужен мировой титул. И это расстраивает, но такова ситуация. Думаю, что подобные случаи будут происходить чаще. Не думаю, что случай с Бахрамом единичный. Всё дело в том, что ожидания людей выросли настолько, что они не хотят драться, если не получают за это состояние», — приводит слова Дувы издание The Ring.

В своём последнем бою, состоявшемся в октябре 2024 года, Муртазалиев победил техническим нокаутом австралийского экс-чемпиона Тима Цзю.