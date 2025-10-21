«В 21 год в США разрешают пить, а мы — бросаем». Волков — об отношении к алкоголю в России

Боец тяжёлого веса (до 120 кг) UFC Александр Волков высказался об отношении к алкоголю в России.

«Сколько рюмок водки я могу выпить, прежде чем потеряю сознание? Мы не считаем [водку] в стопках, мы считаем в бутылках. Здесь, в США, разрешается пить с 21 года. В России в это время бросают пить», — сказал Волков в интервью YouTube-каналу Nina Drama.

Напомним, 25 октября на турнире UFC 321 в Абу-Даби (ОАЭ) Волков сразится с бразильцем Жаилтоном Алмейдой. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Ранее Том Аспиналл назвал условие для реванша с Волковым.

Материалы по теме Чемпион UFC Том Аспиналл назвал условие для реванша с Александром Волковым

Тернистый путь Александра Волкова к титульнику UFC