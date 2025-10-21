Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«В 21 год в США разрешают пить, а мы — бросаем». Волков — об отношении к алкоголю в России

«В 21 год в США разрешают пить, а мы — бросаем». Волков — об отношении к алкоголю в России
Комментарии

Боец тяжёлого веса (до 120 кг) UFC Александр Волков высказался об отношении к алкоголю в России.

«Сколько рюмок водки я могу выпить, прежде чем потеряю сознание? Мы не считаем [водку] в стопках, мы считаем в бутылках. Здесь, в США, разрешается пить с 21 года. В России в это время бросают пить», — сказал Волков в интервью YouTube-каналу Nina Drama.

Напомним, 25 октября на турнире UFC 321 в Абу-Даби (ОАЭ) Волков сразится с бразильцем Жаилтоном Алмейдой. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Материалы по теме
UFC 321: Волков возвращается после спорного поражения. Соперник — крутой джитсер. LIVE
Live
UFC 321: Волков возвращается после спорного поражения. Соперник — крутой джитсер. LIVE

Ранее Том Аспиналл назвал условие для реванша с Волковым.

Материалы по теме
Чемпион UFC Том Аспиналл назвал условие для реванша с Александром Волковым

Тернистый путь Александра Волкова к титульнику UFC

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android