Иван Емельяненко проведёт первый бой после освобождения из тюрьмы в декабре

Иван Емельяненко проведёт первый бой после освобождения из тюрьмы в декабре
Комментарии

Российский боец смешанного стиля Иван Емельяненко проведёт следующий поединок 6 декабря в Сочи. Об этом сообщил промоутер Владимир Хрюнов. Соперником Емельяненко станет иранец Хассан Юссефи.

«По плану Иван Емельяненко проведёт бой 6 декабря в Сочи», — приводит слова Хрюнова издание ТАСС.

Ивану Емельяненко 37 лет. Спортсмен является младшим братом бойцов Фёдора и Александра Емельяненко. В декабре 2024 года был осуждён на 1,5 года по делу о причинении тяжкого вреда здоровью, отбывал наказание в Белгородской области, вышел на свободу в сентябре.

