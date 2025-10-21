Волков рассказал о своей форме перед боем с Алмейдой на UFC 321

Третий номер рейтинга UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) россиянин Александр Волков рассказал о своей форме в преддверии поединка с бразильцем Жаилтоном Алмейдой, который состоится 25 октября на турнире UFC 321 в Абу-Даби (ОАЭ).

«Провели уже контрольные спарринги. Дышу хорошо, тренировки проходят по плану. Всё даже лучше, чем могло было быть. Не хочется сглазить даже, если честно. Самочувствие, форма, сон хорошие. Энергии много, и сейчас главное — это всё удержать, не растерять, чтобы это, как вода сквозь ладонь, не просочилась. К счастью, тьфу-тьфу, всё отлично и жаловаться не на что», — сказал Волков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Яковлеву.