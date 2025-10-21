Волков: Чимаев для популярности России делает больше Немкова. И называет себя россиянином

Российский боец UFC Александр Волков высказался о действующем чемпионе организации в среднем весе (до 84 кг) Хамзате Чимаеве.

«Человек говорит, что является россиянином. Он это вслух произносит. Почему я не должен не верить его словам? Если он так говорит, значит, так и есть. Люди часто домысливают. Для меня ответ очевиден.

Чтобы представлять Россию, нужно ведь жить и тренироваться в деревне, а на поединки выходить с российским флагом. И только в таком случае ты будешь её представлять, да? Есть много спортсменов, которые относятся к жизни и подготовке иначе, являясь представителями России

И о нём все говорят. Даже сам вопрос, который мы поднимаем сейчас, уже затрагивает Россию, то есть на некоторую часть он представляет нашу страну. Поэтому Чимаев для популярности России делает больше, чем Вадим. Ничего не хочу сказать против него, Немков — крутой боец и большой ему респект за всё. Тем не менее в медийном плане Чимаев выше и меня, и Вадима, и остальных на голову. Как бы он Россию ни представлял, о нашей стране говорят, вспоминая его имя. Поэтому как Хамзат может не представлять её?» — сказал Волков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Яковлеву.