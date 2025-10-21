Уланбеков: Анкалаеву нецелесообразно было выходить с травмой на реванш с Перейрой

Российский боец UFC Тагир Уланбеков прокомментировал поражение соотечественника Магомеда Анкалаева в реванше с бразильцем Алексом Перерой, состоявшемся на турнире UFC 320 в Лас-Вегасе (США).

«Знаю, что у Анкалаева была травма перед поединком. Тренерский штаб уговаривал Магомеда сняться с боя. С такой травмой выходить на поединок нецелесообразно. Но Анкалаев вышел на бой. От попадания в таком весе никто не застрахован.

Я был огорчён поражением Магомеда, тем, что от нас ушёл пояс, мой земляк проиграл. Думаю, Анкалаев проведёт работу над ошибками и вернёт пояс», — приводит слова Уланбекова издание MMA.Metaratings.ru.