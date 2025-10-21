Камил Гаджиев оценил шансы Петра Яна в реванше с Двалишвили

Российский промоутер Камил Гаджиев прокомментировал организацию поединка за титул UFC в легчайшем весе (до 61 кг) между грузином Мерабом Двалишвили и соотечественником Петром Яном, который состоится 7 декабря на турнире UFC 323 в Лас-Вегасе (США).

«В этом весе как будто борьба решает. Такой борьбы, как у Мераба, ни у кого нет. Борьба и функционалка… Что ещё нужно? Но если Петя сможет вытащить из себя сумасшедший темп, прямо сумасшедший, и держать его все пять раундов, я думаю, что он выиграет. Даже такая кардиомашина, как Мераб, от такого опасного панчера, как Петя Ян… Даже такая машина может сломаться. Вопрос — может ли Петя вытащить из себя этот сумасшедший пятираундовый темп? Но я думаю, что 60 на 40 и не больше в пользу Мераба», — сказал Гаджиев на своём YouTube-канале.