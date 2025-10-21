Волков ответил, хочет ли подраться на турнире в Белом доме

Третий номер рейтинга UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) россиянин Александр Волков высказался о возможности участия на турнире организации в Белом доме США, запланированном на лето 2026 года.

«Даже не знаю. А вот с политической точки зрения это было бы хорошо или плохо? Для личной узнаваемости и мировой известности было бы круто. Но давайте смотреть правде в глаза — вряд ли меня кто-то поставил бы на этот ивент, если только на этом же турнире не будет титульника в тяжёлом весе. Там, скорее всего, будут очень хайповые бои. И если говорить про меня, то противостоять мне должен американец, а в топ-15 их мало. Не хочу даже рассуждать. Если мне предложат, то подумаю», — сказал Волков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Яковлеву.