Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Кормье: Брендан Аллен находится в одном шаге от боя за титул UFC

Кормье: Брендан Аллен находится в одном шаге от боя за титул UFC
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, а ныне член Зала славы, американец Даниэль Кормье прокомментировал победу соотечественника Брендана Аллена в поединке с нидерландцем Ренье де Риддером на турнире UFC Fight Night 262.

UFC 2025. UFC Fight Night 262, Ванкувер, Канада
Ренье де Риддер — Брендан Аллен (W)
19 октября 2025, воскресенье. 04:30 МСК
Ренье де Риддер
Окончено
TKO
Брендан Аллен

«У бойцов всё быстро меняется. В прошлом году Брендан Аллен проиграл Имавову и Эрнандесу. Он говорил, как много ему пришлось изменить, как много ему пришлось переосмыслить. И он изменил всё одним результатом.

То, что этот парень пережил за последний год, впечатляет. Нужно быть очень сильным человеком, чтобы преодолеть всё это ментально и физически. И достичь того, что он имеет сегодня. Теперь Брендан Аллен входит в топ-5 [среднего веса] и находится в одном шаге от боя за титул UFC. Безумие!» — сказал Кормье на своём YouTube-канале.

Материалы по теме
Де Риддер получил множественные травмы в бою с Алленом на UFC Fight Night 262
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android