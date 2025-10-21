Кормье: Брендан Аллен находится в одном шаге от боя за титул UFC

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, а ныне член Зала славы, американец Даниэль Кормье прокомментировал победу соотечественника Брендана Аллена в поединке с нидерландцем Ренье де Риддером на турнире UFC Fight Night 262.

«У бойцов всё быстро меняется. В прошлом году Брендан Аллен проиграл Имавову и Эрнандесу. Он говорил, как много ему пришлось изменить, как много ему пришлось переосмыслить. И он изменил всё одним результатом.

То, что этот парень пережил за последний год, впечатляет. Нужно быть очень сильным человеком, чтобы преодолеть всё это ментально и физически. И достичь того, что он имеет сегодня. Теперь Брендан Аллен входит в топ-5 [среднего веса] и находится в одном шаге от боя за титул UFC. Безумие!» — сказал Кормье на своём YouTube-канале.