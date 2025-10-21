Сосулин оценил шанс устроить бой Кроуфорд — Бивол

Обладатель поясов WBA Gold и IBA.PRO Intercontinental в первом среднем весе (до 69,9 кг) россиянин Павел Сосулин считает, что американец Теренс Кроуфорд не станет подниматься в полутяжёлый вес (до 79,4 кг) для боя с россиянином Дмитрием Биволом.

«Кроуфорд боксёр высокого уровня IQ, он просто «катанул» Канело. К сожалению, Альварес не смог найти к нему ключи, поэтому они и проиграл. Но Канело всё равно… Он легенда, он вписал своё имя в историю, он боксировал со всеми топами. Сейчас ему нужен стилистически удобный для него оппонент, который будет идти в размен. В общем, соперник, который будет действовать в мексиканском стиле. Я бы хотел увидеть бой Канело с Бенавидесом.

В качестве соперника Кроуфорда… Я бы хотел посмотреть его бой против Джарона Энниса. Это боксёры высочайшего веса. Ну и не исключаем вариант, что Кроуфорд может подняться в 79 кг для боя с Димой Биволом. Как мы видим, Кроуфорд очень легко набирает вес и очень хорошо чувствовал себя в 76 кг. Это был бы классный бой.

Если бы анонсировали бой Кроуфорда с Биволом… Трудно давать прогноз. Понятно, что у Димы габариты и техника. Дима может не подпускать Кроуфорда, у Димы длинные рычаги. И для Кроуфорда бой с Биволом будет задачей посложнее, чем встреча с Канело. И мне кажется, что Кроуфорд не будет подниматься в полутяжёлый вес. Он либо останется в 76 кг, либо у него будут какие-то вызовы в 72 кг за большие деньги», — сказал Сосулин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.