Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Сосулин оценил шанс устроить бой Кроуфорд — Бивол

Сосулин оценил шанс устроить бой Кроуфорд — Бивол
Аудио-версия:
Комментарии

Обладатель поясов WBA Gold и IBA.PRO Intercontinental в первом среднем весе (до 69,9 кг) россиянин Павел Сосулин считает, что американец Теренс Кроуфорд не станет подниматься в полутяжёлый вес (до 79,4 кг) для боя с россиянином Дмитрием Биволом.

«Кроуфорд боксёр высокого уровня IQ, он просто «катанул» Канело. К сожалению, Альварес не смог найти к нему ключи, поэтому они и проиграл. Но Канело всё равно… Он легенда, он вписал своё имя в историю, он боксировал со всеми топами. Сейчас ему нужен стилистически удобный для него оппонент, который будет идти в размен. В общем, соперник, который будет действовать в мексиканском стиле. Я бы хотел увидеть бой Канело с Бенавидесом.

В качестве соперника Кроуфорда… Я бы хотел посмотреть его бой против Джарона Энниса. Это боксёры высочайшего веса. Ну и не исключаем вариант, что Кроуфорд может подняться в 79 кг для боя с Димой Биволом. Как мы видим, Кроуфорд очень легко набирает вес и очень хорошо чувствовал себя в 76 кг. Это был бы классный бой.

Если бы анонсировали бой Кроуфорда с Биволом… Трудно давать прогноз. Понятно, что у Димы габариты и техника. Дима может не подпускать Кроуфорда, у Димы длинные рычаги. И для Кроуфорда бой с Биволом будет задачей посложнее, чем встреча с Канело. И мне кажется, что Кроуфорд не будет подниматься в полутяжёлый вес. Он либо останется в 76 кг, либо у него будут какие-то вызовы в 72 кг за большие деньги», — сказал Сосулин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

Материалы по теме
Джермелл Чарло заявил о готовности провести бой с Теренсом Кроуфордом
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android