«Пусть снимается с боя, пока есть шанс». Волков оставил послание Алмейде

Второй номер рейтинга UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) россиянин Александр Волков высказался о предстоящем поединке с бразильцем Жаилтоном Алмейдой, который состоится 25 октября на турнире UFC 321 в Абу-Даби (ОАЭ).

«Зря он вызывал меня на поединок так упорно, поскольку сделал это в самое неподходящее для себя время, когда я нахожусь в хорошей форме, говоря объективно. Поэтому пусть снимается с боя, пока есть возможность. Лучший поединок — это тот, который не состоялся. Пусть подумает над этим», — сказал Волков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Яковлеву.

Тернистый путь Волкова к титульнику UFC