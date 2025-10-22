Скидки
«Пусть снимается с боя, пока есть шанс». Волков оставил послание Алмейде

Второй номер рейтинга UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) россиянин Александр Волков высказался о предстоящем поединке с бразильцем Жаилтоном Алмейдой, который состоится 25 октября на турнире UFC 321 в Абу-Даби (ОАЭ).

UFC 2025. UFC 321, Абу-Даби, ОАЭ
Александр Волков — Жаилтон Алмейда
25 октября 2025, суббота. 22:00 МСК
Александр Волков
Не началось
Жаилтон Алмейда

«Зря он вызывал меня на поединок так упорно, поскольку сделал это в самое неподходящее для себя время, когда я нахожусь в хорошей форме, говоря объективно. Поэтому пусть снимается с боя, пока есть возможность. Лучший поединок — это тот, который не состоялся. Пусть подумает над этим», — сказал Волков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Яковлеву.

