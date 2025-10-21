Скидки
«Не надо было драться». Тренер Двалишвили ответил Яну на слова о травме в первом бою

«Не надо было драться». Тренер Двалишвили ответил Яну на слова о травме в первом бою
Джон Вуд, тренер чемпиона UFC в легчайшем весе (до 61 кг) Мераба Двалишвили, прокомментировал слова россиянина Петра Яна, заявившего, что он был травмирован в первом бою с грузинским бойцом.

«Почему мы слышим об этом сейчас, спустя два с половиной года? Он бы готов на 50%? Окей, Мераб стал намного лучше, поэтому, думаю, для него ничего не изменится.

Я устал от бойцов, которые говорят, что были травмированы. Не надо было драться. Не принимайте бой. Если у вас такие проблемы с рёбрами, что вы будете говорить об этом, тогда зачем вы дерётесь? Не делайте этого. Просто закройте рот и делайте то, что должны», — приводит слова Вуда издание MMA Fighting.

Напомним, реванш Двалишвили – Ян состоится 7 декабря на турнире UFC 323 в Лас-Вегасе (США).

Пётр Ян объяснил, почему проиграл в первом бою с Мерабом Двалишвили
