Умар Нурмагомедов — о реванше с Двалишвили: надеюсь, он не сбежит

Бывший претендент на титул в легчайшем весе (до 61 кг) россиянин Умар Нурмагомедов высказался о потенциальном реванше с действующим обладателем титула грузином Мерабом Двалишвили.

«Двалишвили сказал, что причинит мне боль? Когда я увидел это, то обрадовался. У него должен быть такой настрой. Надеюсь, что он снова примет бой и не сбежит. Мне нравится его настрой», — сказал Нурмагомедов в интервью TMZ.

Напомним, 25 октября на турнире UFC 321 в Абу-Даби (ОАЭ) Нурмагомедов сразится с американцем Марио Баутистой. Двалишвили на турнире UFC 323, который состоится 7 декабря в Лас-Вегасе (США), проведёт реванш с российским экс-чемпионом Петром Яном.