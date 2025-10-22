Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Волков: для меня было очевидно, что титульный бой дадут Гану

Волков: для меня было очевидно, что титульный бой дадут Гану
Комментарии

Третий номер рейтинга UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) россиянин Александр Волков прокомментировал организацию поединка за титул между британцем Томом Аспиналлом и французом Сирилем Ганом.

«На мой взгляд, в UFC, с точки зрения маркетинга и будущего лиги, сделали правильно, организовав бой Аспиналл — Ган. Поэтому для меня, несмотря на их обещания, это было очевидным решением», — сказал Волков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Яковлеву.

Напомним, поединок Аспиналл – Ган состоится 25 октября на турнире UFC 321 в Абу-Даби (ОАЭ). «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Материалы по теме
UFC 321: Волков возвращается после спорного поражения. Соперник — крутой джитсер. LIVE
Live
UFC 321: Волков возвращается после спорного поражения. Соперник — крутой джитсер. LIVE
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android