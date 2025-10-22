Волков: для меня было очевидно, что титульный бой дадут Гану

Третий номер рейтинга UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) россиянин Александр Волков прокомментировал организацию поединка за титул между британцем Томом Аспиналлом и французом Сирилем Ганом.

«На мой взгляд, в UFC, с точки зрения маркетинга и будущего лиги, сделали правильно, организовав бой Аспиналл — Ган. Поэтому для меня, несмотря на их обещания, это было очевидным решением», — сказал Волков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Яковлеву.

Напомним, поединок Аспиналл – Ган состоится 25 октября на турнире UFC 321 в Абу-Даби (ОАЭ). «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.