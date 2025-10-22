«Открою секрет — в UFC учитывают финансовую составляющую». Волков — о шансах на титульник

Второй номер рейтинга UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) россиянин Александр Волков высказался о своих шансах на чемпионский бой.

«Нужна большая поддержка со стороны российских фанатов — сообщений Дане Уайту, UFC в социальных сетях о том, что за пояс должен драться я. Титульники дают тем, у кого большая фанбаза. Конечно, основным фактором для получения возможности драться за пояс являются победы в других поединках.

При этом очень важна поддержка людей. Это важный показатель того, кого в UFC хотят видеть чемпионом или в чемпионском бою, поскольку каждый титульный бой — это покупки людьми PPV. Открою вам секрет — в UFC также учитывают финансовую составляющую при организации боёв. Поэтому для них важно, чтобы боец привёл новую аудиторию в этот спорт. Поэтому болейте и поддерживайте меня, а я со своей стороны стараюсь быть более интересным для фанатов, создавая дополнительный контент. Поэтому вместе, общими силами давайте добьём машину UFC и после следующего поединка выйдем на титул», — сказал Волков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Яковлеву.