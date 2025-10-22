Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Предпочтение отдал бы ему». Волков дал прогноз на бой Аспиналл — Ган

«Предпочтение отдал бы ему». Волков дал прогноз на бой Аспиналл — Ган
Аудио-версия:
Комментарии

Второй номер рейтинга UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) россиянин Александр Волков дал прогноз на поединок за титул между британцем Томом Аспиналлом и французом Сирилем Ганом.

UFC 2025. UFC 321, Абу-Даби, ОАЭ
Том Аспиналл — Сириль Ган
25 октября 2025, суббота. 23:30 МСК
Том Аспиналл
Не началось
Сириль Ган

«На бумаге, конечно, Аспиналл выглядит лучше. И я думаю, что в этом бою он станет бороться. Но всё может быть. Не удивлюсь, если Ган сможет хорошо передвигаться и не даст себя перевести. Могу сказать, что Сириль также прибавил в борьбе. И сейчас его можно победить, как показал наш поединок. Конечно, предпочтение в этой схватке я бы отдал Аспиналлу. Просто по своим собственным ощущениям. Хотя не исключаю того, что и Сириль сможет себя хорошо проявить. Мне также кажется, что Гану сложновато морально выходить на чемпионские бои. Реванш со мной и бой с Джонсом показали, что Сириль не выдерживает давления и внимания. Очень многое сейчас на стороне Тома. Но опять же — это тяжёлый вес. Здесь нельзя дать стопроцентный прогноз на поединок», — сказал Волков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Яковлеву.

Напомним, поединок Аспиналл – Ган состоится 25 октября на турнире UFC 321 в Абу-Даби (ОАЭ). «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Материалы по теме
UFC 321: Нурмагомедов возвращается после поражения от Двалишвили. LIVE
Live
UFC 321: Нурмагомедов возвращается после поражения от Двалишвили. LIVE
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android