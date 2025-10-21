Скидки
Икрам Алискеров оценил выступление Чимаева в бою с дю Плесси

Комментарии

Российский боец среднего веса (до 84 кг) UFC Икрам Алискеров прокомментировал победу Хамзата Чимаева в чемпионском бою с Дрикусом дю Плесси.

Напомним, поединок состоялся в августе на турнире UFC 319 в Чикаго (США) и завершился победой Чимаева единогласным судейским решением.

«Прекрасно (смеётся)… Прекрасно, чётко… Доминирующее выступление, как он всегда и делает. Ничего нового там не было же», — приводит слова Алискеровва издание MMA.Metaratings.ru.

Хамзату Чимаеву 31 год. Уроженец Чеченской Республики дебютировал в UFC в 2020 году. Всего на его счету в организации девять побед.

Тренировка Хамзата Чимаева по ударной технике:

Комментарии
