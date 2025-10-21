Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Хабиб Нурмагомедов станет угловым Алискерова на UFC 321

Хабиб Нурмагомедов станет угловым Алискерова на UFC 321
Комментарии

Бывший чемпион UFC, а ныне член Зала славы, россиянин Хабиб Нурмагомедов станет угловым соотечественника Икрама Алискерова на турнире UFC 321, который состоится 25 октября в Абу-Даби (ОАЭ). Напомним, Алискеров сразится в лимите среднего веса (до 84 кг) с южнокорейцем Чун Ён Паком.

UFC 2025. UFC 321, Абу-Даби, ОАЭ
Икрам Алискеров — Чун Ён Пак
25 октября 2025, суббота. 19:55 МСК
Икрам Алискеров
Не началось
Чун Ён Пак

«Хабиб будет у меня в углу. Магомедрасул Гасанов – нет. Магомедрасул не тренер же, он спарринг-партнёр», — приводит слова Алискерова издание MMA.Metaratings.ru.

Икраму Алискерову 32 года. Россиянин дебютировал в UFC в 2023 году. На его счету в организации три победы и одно поражение.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию турнира UFC 321.

Материалы по теме
UFC 321: Волков возвращается после спорного поражения. Соперник — крутой джитсер. LIVE
Live
UFC 321: Волков возвращается после спорного поражения. Соперник — крутой джитсер. LIVE
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android