Хабиб Нурмагомедов станет угловым Алискерова на UFC 321

Бывший чемпион UFC, а ныне член Зала славы, россиянин Хабиб Нурмагомедов станет угловым соотечественника Икрама Алискерова на турнире UFC 321, который состоится 25 октября в Абу-Даби (ОАЭ). Напомним, Алискеров сразится в лимите среднего веса (до 84 кг) с южнокорейцем Чун Ён Паком.

«Хабиб будет у меня в углу. Магомедрасул Гасанов – нет. Магомедрасул не тренер же, он спарринг-партнёр», — приводит слова Алискерова издание MMA.Metaratings.ru.

Икраму Алискерову 32 года. Россиянин дебютировал в UFC в 2023 году. На его счету в организации три победы и одно поражение.

