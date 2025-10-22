Скидки
Волков заявил, что догадывался о травме Анкалаева перед реваншем с Перейрой

Комментарии

Второй номер рейтинга UFC в тяжёлом весе россиянин Александр Волков сообщил, что догадывался о травме соотечественника Магомеда Анкалаева перед его реваншем с бразильцем Алексом Перейрой, который состоялся 5 октября на турнире UFC 320. Бой завершился победой Поатана техническим нокаутом в первом раунде.

UFC 2025. UFC 320, Лас-Вегас, США
Магомед Анкалаев — Алекс Перейра (W)
05 октября 2025, воскресенье. 07:45 МСК
Алекс Перейра
Окончено
TKO
Магомед Анкалаев

«Пару раундов я с ним постоял, он приходил в наш зал в разные дни. Не уверен, что как-то сильно помогал ему в подготовке. Он просто провёл раунд с парнем крупного размера, поскольку я придерживался других задач в спарринге с ним. Какое-то взаимодействие с ним было, но сам активного участия я не принимал.

Мне о травме Магомеда не говорили, наверное, чтобы не было лишних разговоров на этот счёт. Тогда его тренера старались эту тему обходить. Хотя могу так сказать — ощущалось, что в его команде что-то не так. То есть они в зале между собой общались, как будто разговор об отмене боя внутри штаба происходил. Когда я перед спаррингом уточнил, есть ли какие-то травмы у Магомеда или нет, тренер с натяжкой говорил, что могу работать с Анкалаевым в полный контакт. В целом ощущалось, что было что-то не так. Непосредственно со мной никто такой разговор не вёл. Не могу сказать, что знал на 100%, но догадывался», — сказал Волков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Яковлеву.

