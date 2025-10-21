В команде Усика сообщили, когда Александр проведёт следующий бой

38-летний непобеждённый абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе украинец Александр Усик проведёт следующий бой на профессиональном ринге в первой половине 2026 года. Об этом сообщил директор команды украинца Сергей Лапин в интервью журналу The Ring.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся 20 июля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Великобритания), Усик разделил ринг с британцем Даниэлем Дюбуа. На кону стояло звание абсолютного чемпиона мира по боксу в суперятяжёлом весе. Александр победил нокаутом в пятом раунде. Для боксёров это был реванш.

В данный момент Александр проходит процесс медицинского восстановления, залечивая травму спины.