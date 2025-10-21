Баутиста: постараюсь финишировать Умара Нурмагомедова в первом раунде. Увидимся, брат!

Восьмой номер рейтинга UFC в легчайшем весе американец Марио Баутиста поделился своим планом на предстоящий поединок против бывшего претендента на титул UFC в категории до 61 кг россиянина Умара Нурмагомедова, который состоится 25 октября на турнире UFC 321 в Абу-Даби (ОАЭ).

«Я выйду и постараюсь финишировать его в первом раунде. Думаю, это наилучший сценарий. С нетерпением жду возможности выйти и сделать свою работу. Умар, увидимся там, брат!» – сказал Баутиста в интервью пресс-службе UFC.

В своём профессиональном рекорде Марио имеет 16 побед и два поражения, а в данный момент Баутиста идёт на серии из восьми побед в североамериканской лиге.