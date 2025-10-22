«Я его не помню». Волков рассказал, от кого принимал самый сильный удар

Второй номер рейтинга UFC в тяжёлом весе россиянин Александр Волков рассказал, что самый сильный удар в своей профессиональной карьере принимал от бывшего претендента на титул UFC в категории до 120 кг американца Деррика Льюиса. Их встреча состоялась на турнире UFC 229 в Лас-Вегасе (штат Невада, США) и завершилась победой Чёрного зверя нокаутом в третьем раунде.

«Самый сильный удар принимал от Деррика Льюиса, потому что я его не помню», — сказал Волков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Яковлеву.

Александру Волкову 36 лет. Россиянин дебютировал в смешанных единоборствах в 2009 году, а в UFC — в 2016 году. В своём профессиональном рекорде Драго имеет 38 побед и 11 поражений.