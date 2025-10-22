Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Я его не помню». Волков рассказал, от кого принимал самый сильный удар

«Я его не помню». Волков рассказал, от кого принимал самый сильный удар
Комментарии

Второй номер рейтинга UFC в тяжёлом весе россиянин Александр Волков рассказал, что самый сильный удар в своей профессиональной карьере принимал от бывшего претендента на титул UFC в категории до 120 кг американца Деррика Льюиса. Их встреча состоялась на турнире UFC 229 в Лас-Вегасе (штат Невада, США) и завершилась победой Чёрного зверя нокаутом в третьем раунде.

«Самый сильный удар принимал от Деррика Льюиса, потому что я его не помню», — сказал Волков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Яковлеву.

Александру Волкову 36 лет. Россиянин дебютировал в смешанных единоборствах в 2009 году, а в UFC — в 2016 году. В своём профессиональном рекорде Драго имеет 38 побед и 11 поражений.

Материалы по теме
UFC 321: Нурмагомедов возвращается после поражения от Двалишвили. LIVE
Live
UFC 321: Нурмагомедов возвращается после поражения от Двалишвили. LIVE
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android