«Кому это надо?» Директор Усика — о потенциальном третьем бое Александра с Тайсоном Фьюри

Сергей Лапин, являющийся директором команды 38-летнего непобеждённого абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжёлом весе украинца Александра Усика, выразил сомнение в целесообразности организации третьего боя между своим подопечным и именитым британцем Тайсоном Фьюри.

«В теории выглядит интересно, но кому это надо? Если фанаты действительно заинтересованы в этом, то его возможно организовать. Хотя, как мне кажется, эта глава уже закрыта», — приводит слова Лапина журнал The Ring.

Александр и Тайсон провели два боя в 2024 году. В первом, который состоялся в мае, Усик победил раздельным решением судей, а во втором, который прошёл в декабре, — уже единогласным вердиктом.