«Лучше поплачь, малыш, поскольку ты сдался». Чимаев ответил на оскорбление де Риддера

31-летний непобеждённый действующий обладатель чемпионского титула UFC в категории до 84 кг, представляющий ОАЭ, Хамзат Чимаев ответил на оскорбительный комментарий со стороны экс-чемпиона One Championship в среднем и полутяжёлом весе, а ныне бойца UFC нидерландца Ренье де Риддера.

«Лучше поплачь, малыш, поскольку ты сдался», — написал Чимаев на своей странице в социальной сети Х.

Напомним, Ренье в бою с американцем Бренданом Алленом, который состоялся на турнире UFC Fight Night 262 в Ванкувере (Канада), отказался выходить на пятый раунд, признав собственное поражение. Таким образом, у де Риддера прервалась серия из четырёх побед в UFC.