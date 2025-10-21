Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Лучше поплачь, малыш, поскольку ты сдался». Чимаев ответил на оскорбление де Риддера

«Лучше поплачь, малыш, поскольку ты сдался». Чимаев ответил на оскорбление де Риддера
Комментарии

31-летний непобеждённый действующий обладатель чемпионского титула UFC в категории до 84 кг, представляющий ОАЭ, Хамзат Чимаев ответил на оскорбительный комментарий со стороны экс-чемпиона One Championship в среднем и полутяжёлом весе, а ныне бойца UFC нидерландца Ренье де Риддера.

«Лучше поплачь, малыш, поскольку ты сдался», — написал Чимаев на своей странице в социальной сети Х.

Напомним, Ренье в бою с американцем Бренданом Алленом, который состоялся на турнире UFC Fight Night 262 в Ванкувере (Канада), отказался выходить на пятый раунд, признав собственное поражение. Таким образом, у де Риддера прервалась серия из четырёх побед в UFC.

Материалы по теме
«Угроза Чимаеву» ликвидирована. Де Риддер провалил претендентский бой и сдался
«Угроза Чимаеву» ликвидирована. Де Риддер провалил претендентский бой и сдался
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android