В команде Усика высказались о потенциальном поединке Александра с непобеждённым Итаумой

В команде Усика высказались о потенциальном поединке Александра с непобеждённым Итаумой
Сергей Лапин, являющийся директором команды 38-летнего непобеждённого абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжёлом весе украинца Александра Усика, поделился мыслями насчёт возможного боя между своим подопечным и 20-летним чемпионом по версии WBO Inter-Continental и WBA International в супертяжёлом весе британце Мозесом Итаумой, не имеющим поражений.

«Я бы не сказал, что Усик не хочет сразиться с Итаумой. Он перспективный боец, ​​и его команда хорошо поработала, чтобы довести его до нынешнего уровня и места в рейтинге. Но если проанализировать ситуацию в супертяжёлом весе, помимо Усика, там ещё много топовых соперников для Мозеса.

Итауме ещё предстоит серьёзное испытание перед сражением с легендой. Мы видели, чтобы он проходил все 12 раундов? Был ли в опасных ситуациях в ринге? Мой ответ – нет. На этом этапе у него нет инструментов, чтобы победить Усика», — приводит слова Лапина журнал The Ring.

