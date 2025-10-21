Скидки
В UFC опубликовали обновлённые рейтинги. Адесанья впервые с 2019 года покинул топ-5 веса

Пресс-служба UFC опубликовала обновлённые рейтинги после минувшего турнира UFC Fight Night 262, который состоялся в Ванкувере (Канада).

UFC 2025. UFC Fight Night 262, Ванкувер, Канада
Ренье де Риддер — Брендан Аллен (W)
19 октября 2025, воскресенье. 04:30 МСК
Ренье де Риддер
Окончено
TKO
Брендан Аллен

Американский боец Брендан Аллен благодаря победе над Ренье де Риддером обменялся с ним позициями, став пятым в топе, а нидерландец опустился на восьмое место. Кроме того, в рейтинге среднего веса Энтони Эрнандес сместил бывшего чемпиона UFC нигерийца Исраэля Адесанью из топ-5 весовой категории впервые с весны 2019 года. Интересно, что данное изменение произошло без победы американского бойца в очередном бою.

UFC 2025. UFC Fight Night 262, Ванкувер, Канада
Кевин Холланд — Майк Мэлотт (W)
19 октября 2025, воскресенье. 04:00 МСК
Кевин Холланд
Окончено
UD
Майк Мэлотт

Также стоит отметить, что канадец Майк Мэлотт вошёл в топ-15 полусредней весовой категории, заняв последнее место в рейтинге после того, как победил американца Кевина Холланда единогласным решением судей.

UFC 2025. UFC Fight Night 262, Ванкувер, Канада
Марлон Вера — Айманн Захаби (W)
19 октября 2025, воскресенье. 03:30 МСК
Марлон Вера
Окончено
SD
Айманн Захаби

И в топ-15 легчайшего веса представитель Канады Айманн Захаби поднялся на седьмую строчку после того, как взял верх в бою с эквадорцем Марлоном Верой раздельным решением судей.

Комментарии
