В UFC опубликовали обновлённые рейтинги. Адесанья впервые с 2019 года покинул топ-5 веса

Пресс-служба UFC опубликовала обновлённые рейтинги после минувшего турнира UFC Fight Night 262, который состоялся в Ванкувере (Канада).

Американский боец Брендан Аллен благодаря победе над Ренье де Риддером обменялся с ним позициями, став пятым в топе, а нидерландец опустился на восьмое место. Кроме того, в рейтинге среднего веса Энтони Эрнандес сместил бывшего чемпиона UFC нигерийца Исраэля Адесанью из топ-5 весовой категории впервые с весны 2019 года. Интересно, что данное изменение произошло без победы американского бойца в очередном бою.

Также стоит отметить, что канадец Майк Мэлотт вошёл в топ-15 полусредней весовой категории, заняв последнее место в рейтинге после того, как победил американца Кевина Холланда единогласным решением судей.

И в топ-15 легчайшего веса представитель Канады Айманн Захаби поднялся на седьмую строчку после того, как взял верх в бою с эквадорцем Марлоном Верой раздельным решением судей.