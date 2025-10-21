В UFC опубликовали обновлённые рейтинги. Адесанья впервые с 2019 года покинул топ-5 веса

Пресс-служба UFC опубликовала обновлённые рейтинги после минувшего турнира UFC Fight Night 262, который состоялся в Ванкувере (Канада).
Американский боец Брендан Аллен благодаря победе над Ренье де Риддером обменялся с ним позициями, став пятым в топе, а нидерландец опустился на восьмое место. Кроме того, в рейтинге среднего веса Энтони Эрнандес сместил бывшего чемпиона UFC нигерийца Исраэля Адесанью из топ-5 весовой категории впервые с весны 2019 года. Интересно, что данное изменение произошло без победы американского бойца в очередном бою.
Также стоит отметить, что канадец Майк Мэлотт вошёл в топ-15 полусредней весовой категории, заняв последнее место в рейтинге после того, как победил американца Кевина Холланда единогласным решением судей.
И в топ-15 легчайшего веса представитель Канады Айманн Захаби поднялся на седьмую строчку после того, как взял верх в бою с эквадорцем Марлоном Верой раздельным решением судей.
- 21 октября 2025
-
19:46
-
19:02
-
19:00
-
18:18
-
18:04
-
17:48
-
17:39
-
17:00
-
16:51
-
16:25
-
15:48
-
14:48
-
13:16
-
13:05
-
12:49
-
12:38
-
11:41
-
11:27
-
10:43
-
10:36
-
09:16
-
09:10
-
09:01
-
00:58
-
00:39
- 20 октября 2025
-
23:32
-
22:56
-
21:56
-
21:16
-
20:35
-
20:10
-
19:53
-
19:14
-
19:09
-
18:34