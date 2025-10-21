Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Де Риддер — Чимаеву: ты безвольный крысёныш. Встань и дай мне снять с тебя титул

Де Риддер — Чимаеву: ты безвольный крысёныш. Встань и дай мне снять с тебя титул
Комментарии

Бывший чемпион One Championship в среднем и полутяжёлом весе, а ныне боец UFC нидерландец Ренье де Риддер отреагировал на едкий комментарий 31-летнего непобеждённого действующего обладателя титула UFC в категории до 84 кг, представляющего ОАЭ, Хамзата Чимаева.

«Эй, Хамзат, ты крысёныш, безвольный и беспомощный. Ты месяцами прятался и уклонялся от боя со мной, а я провёл пять поединков менее чем за год. Встань и позволь мне снять с тебя титул», — написал де Риддер на своей странице в социальной сети Х.

Напомним, Ренье в бою с американцем Бренданом Алленом, который состоялся на турнире UFC Fight Night 262 в Ванкувере (Канада), отказался выходить на пятый раунд. Таким образом, ему присудили поражение техническим нокаутом.

Материалы по теме
«Лучше поплачь, малыш, поскольку ты сдался». Чимаев ответил на оскорбление де Риддера
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android