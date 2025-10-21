Де Риддер — Чимаеву: ты безвольный крысёныш. Встань и дай мне снять с тебя титул

Бывший чемпион One Championship в среднем и полутяжёлом весе, а ныне боец UFC нидерландец Ренье де Риддер отреагировал на едкий комментарий 31-летнего непобеждённого действующего обладателя титула UFC в категории до 84 кг, представляющего ОАЭ, Хамзата Чимаева.

«Эй, Хамзат, ты крысёныш, безвольный и беспомощный. Ты месяцами прятался и уклонялся от боя со мной, а я провёл пять поединков менее чем за год. Встань и позволь мне снять с тебя титул», — написал де Риддер на своей странице в социальной сети Х.

Напомним, Ренье в бою с американцем Бренданом Алленом, который состоялся на турнире UFC Fight Night 262 в Ванкувере (Канада), отказался выходить на пятый раунд. Таким образом, ему присудили поражение техническим нокаутом.